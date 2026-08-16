पुणे

अंजनावळे प्रकल्पाविरोधात आज धरणे आंदोलन

अंजनावळे प्रकल्पाविरोधात आज धरणे आंदोलन
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जुन्नर, ता. १६ : अंजनावळे (ता. जुन्नर) येथील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाच्या विरोधात सोमवारी (ता. १७) दुपारी १२ वाजल्यापासून पुणे (वाकडेवाडी) येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सह्याद्री वाचवा संघर्ष समिती आणि आदिवासी संघटनांनी हा इशारा दिला आहे.
या प्रकल्पामुळे जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार असून माणिकडोह धरणाच्या लाभक्षेत्रावर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना विश्वासात न घेता ही सर्व प्रक्रिया लादण्यात येत असल्याने धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

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