जुन्नरमध्ये पेट्रोल टँकरला मोठी गळती

जुन्नर, ता. १९ : जुन्नर-नारायणगाव मार्गावरील कुरण येथे मंगळवारी सकाळी पेट्रोल वाहून नेणाऱ्या टँकरला गळती लागल्याने खळबळ उडाली. टायर फुटल्याने टाकीला छिद्र पडल्याने ही घटना घडली. पोलिसांनी प्रसंगावधान राखून वाहतूक वळवल्याने मोठा अनर्थ टळला.
नारायणगावहून जुन्नरकडे सकाळी दहाच्या सुमारास पेट्रोल टँकर जात असताना कुरण येथील गतिरोधकावर टँकरचा मागील टायर फुटला. या वेळी टायरवरील मडगार्ड उडून टाकीला धडकल्याने छिद्र पडले आणि पेट्रोल गळती सुरू झाली. इंधन ज्वलनशील असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून जुन्नर पोलिसांनी या मार्गावरील वाहतूक तातडीने सावरगावमार्गे वळवली.
घटनेची माहिती मिळताच नगराध्यक्षा सुजाता काजळे व मधुकर काजळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जुन्नर नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करून तातडीने मदतकार्य राबवण्यात आले. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
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