गोळेगाव परिसरात शेतमालाची वाताहात

जुन्नर, ता. २२ : गोळेगाव परिसरात सोमवारी (ता.२२) दुपारी दीडच्या सुमारास ढगफुटीसदृश पाऊस पडला. त्याचा फटका पिकांना बसला. विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. पावसाच्या तडाख्यात अंदाजे ६० शेतकऱ्यांचे अंदाजे ३५ हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
जुन्नर तालुक्यातील अलदरे, गोळेगाव, लेण्याद्री नगर, कुमशेत फाटा या परिसरात जवळपास एक तास ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांची व शेतमालाची अक्षरशः वाताहात झाली. या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास या पावसाने हिरावून घेतला. शासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाईची मागणी बाधितांकडून केली जात आहे.
अलदरे, गोळेगाव, लेण्याद्री नगर, कुमशेत फाटा येथे झालेल्या पावसाने शेवंती, टोमॅटो, ऊस, धणे, तरकारी पिकांचे नुकसान झाले. सध्या टोमॅटोला चांगला बाजारभाव मिळत असतानाच या ढगफुटीने टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर अक्षरशः पाणी फिरले. यासोबतच ढगफुटीमुळे शेताचे बांध फुटल्याने मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. कुमशेत फाटा येथील शेतकरी हरिभाऊ काळे यांच्या घरात पाणी शिरल्याने धान्य, किराणा माल, कॅरेट, मूरघास याचे नुकसान झाले तर येथीलच अंगणवाडीत पाणी शिरल्याने नुकसान झाले आहे.
ढगफुटीसदृश पावसाची माहिती मिळताच तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार दीपक मडके, नवनाथ पानसरे व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या परिसरात भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली.
या परिसरात एका दिवसात ६५ मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाला असल्यास तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जातील, अशी माहिती तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी दिली.
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