पुणे

जुन्नर ग्राम महसूल संघटनेच्या अध्यक्षपदी सुपे

जुन्नर ग्राम महसूल संघटनेच्या अध्यक्षपदी सुपे
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जुन्नर, ता. २५ : जुन्नर तालुका ग्राम महसूल व मंडळाधिकारी संघटनेच्या अध्यक्षपदी अंकुश सुपे, उपाध्यक्षपदी अमित वायकर तर सचिव पदी गणेश सहाणे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सोमवारी (ता २२) जुन्नर तालुका ग्राम महसूल व मंडळाधिकारी संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत नवनियुक्त कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. नवनियुक्त कार्यकारिणी : सहसचिव गणेश गावडे, खजिनदार विजय डामसे, सह खजिनदार कोमल दाभाडे,
कार्याध्यक्ष शीतल गर्जे, सल्लागार शिवराम देस्टेवाड, सुनील राणे, पुणे जिल्हा पतसंस्था प्रतिनिधी विश्‍वास शिंदे, महिला व पुरुष प्रतिनिधी : शिलादेवी बोदर्डे, वृषाली जंगले, भावना खमितकर, ज्योती गायकवाड, नितीन लांडे, नानाभाऊ ठाकरे, ओंकार निर्मळ, आकाश हिंगे, श्यामराव सलामे.

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