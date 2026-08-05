पुणे

जुन्नर तालुक्यात दोन दिवसांत दोन आत्महत्या

जुन्नर तालुक्यात दोन दिवसांत दोन आत्महत्या
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जुन्नर, ता. ५ : जुन्नर तालुक्यातील कुरण आणि बारव या दोन गावांमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये एका २७ वर्षीय महिलेचा आणि एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचा समावेश असून, या घटनांमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
कुरण येथील शेतकरी ज्ञानेश्‍वर नवले यांच्या शेतात कामासाठी वास्तव्यास असलेल्या उमा नारायण कडाळे (वय २७) यांनी बुधवारी (ता. ५) सकाळी दहाच्या सुमारास राहत्या घरात ओढणीने गळफास घेतला. दुसऱ्या घटनेत बारव येथे राहणाऱ्या विश्वास दुलाजी निगळे यांच्या १७ वर्षीय मुलाने मंगळवारी (ता. ४) रात्री घराच्या वरच्या मजल्यावर लोखंडी अँगलला साडीच्या साहाय्याने गळफास लावून आपली जीवनयात्रा संपवली. या दोन्ही घटनांची नोंद जुन्नर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय गुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणांचा पुढील तपास सुरू आहे.

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