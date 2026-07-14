पुणे

Motivational News : अवघ्या चौथ्या वर्षी सिंहगड सर! बावधनमधील चिमुरड्याचा पराक्रम; शिवचरित्रातून जोपासली आवड

मोबाइल आणि टीव्हीच्या आहारी जाणाऱ्या आजच्या पिढीसमोर बावधनमधील अवघ्या चार वर्षांच्या दियान मनोज चौधरी याने प्रेरणादायी आदर्श दिला घालून.
Diyan Chaudhary

Diyan Chaudhary

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बावधन - मोबाइल आणि टीव्हीच्या आहारी जाणाऱ्या आजच्या पिढीसमोर बावधनमधील अवघ्या चार वर्षांच्या दियान मनोज चौधरी याने प्रेरणादायी आदर्श घालून दिला आहे. वयाच्या चौथ्या वर्षी त्याने सातत्याने ऐतिहासिक सिंहगड किल्ल्यावर यशस्वी ट्रेक पूर्ण करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

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