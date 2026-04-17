Velhe Crime : चोवीस वर्षापासून खुनाच्या आरोपाखाली फरार असलेल्या आरोपीस वेल्हे पोलिसांनी शिताफीने केले जेरबंद

वेल्हे, (पुणे) - आंबेगाव खुर्द (ता. राजगड) येथील बाबुराव रामभाऊ मरगळे यांच्या खून प्रकरणी गेल्या २४ वर्षापासून फरार असलेल्या आरोपीस वेल्हे पोलिसांनी वेशांतर करूनसुमारे तीन किलोमीटर पायपीट करत महाडाच्या जंगलातून गुरुवार (ता. १६) रोजी रात्री उशिरा अटक केले असल्याची माहिती वेल्हे पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली..हिऱ्या उर्फ हिरामण शिवराम पवार (वय-४३) रा. कलकतवाडी, ता. महाड, जिल्हा रायगड असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून खुनाची घटना २४ नोव्हेंबर २००२ साली घडली होती. आरोपीस न्यायालयात शुक्रवार (ता. १७) रोजी हजर केले असता २० एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे..याबाबत सविस्तर माहिती देताना प्रभारी अधिकारी शेवते म्हणाले, सदरचा गुन्हा घडल्यानंतर २४ वर्षापासून आरोपी हा फरार होता. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्या सूचनेनुसार फरार आरोपी शोध मोहीम अनुषंगाने वेल्हे पोलीस स्टेशन कडून आरोपी अटक करण्यासाठी सहाय्यक फौजदार प्रदीप कुदळे व पोलीस हवालदार सोमेश राऊत यांची नेमणूक करण्यात आली होती..त्यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार महाड तालुक्यातील वारंगी, निजामपूर, छत्री, वाळण इत्यादी गावांच्या डोंगरदऱ्यामध्ये आरोपी असल्याबाबतची खात्रीशीर माहिती मिळाली. त्यानंतर या पोलीस पथकाने वेशभूषा बदलून सुमारे तीन किलोमीटर महाडच्या डोंगरात आरोपीचा शोध घेतला. आरोपीस आम्ही लाकूडतोड व्यापारी असल्याचे सांगून विश्वासात घेतले. परंतु त्या संशय आल्याने तो डोंगरात पळून जाऊ लागला त्यावेळी त्याचा पाठलाग करून मोठ्या शिताफिने पकडून त्यास जेरबंद करण्यात आले..सदरची कामगिरी पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल व अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील कुमार पुजारी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेल्हे पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते, पोलीस उपनिरीक्षक अमित देशमुख, सहाय्यक फौजदार प्रदीप कुदळे व पोलीस हवालदार सोमेश राऊत यांनी केली आहे..खुनाच्या घटनेनंतर सदर आरोपी कोणताही मोबाईल न वापरता आणि ओळख पटू नये म्हणून वेश आणि नाव बदलून महाड तालुक्यातील एका लाकूडतोड व्यापाऱ्याच्या टोळीमध्ये जंगलात राहत होता. गेल्या २४ वर्षांमध्ये आरोपीने त्याच्या अस्तित्वाबद्दल कोणत्याही प्रकारचे आधार कार्ड, मतदान कार्ड, बनवले नसल्याने पोलिसांना शोध घेण्यात अडचण निर्माण होत होती.