Pune News : कोथरूडमधील पानशेत पूरग्रस्तांना अखेर न्याय; चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

पानशेत धरण फुटीच्या दुर्घटनेनंतर पुनर्वसित झालेल्या कोथरूडमधील पूरग्रस्तांना अखेर मालकी हक्काचा मोठा दिलासा मिळाला.
पुणे - पानशेत धरण फुटीच्या दुर्घटनेनंतर पुनर्वसित झालेल्या कोथरूडमधील पूरग्रस्तांना अखेर मालकी हक्काचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.

