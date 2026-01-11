पुणे

Pune News : मोफत कायदेशीर मदत केवळ औपचारिकता नको, ती उच्च दर्जाची असावी; न्या. अतुल चांदूरकर यांचे प्रतिपादन

Legal education reforms and community engagement India : गरजूंना मिळणाऱ्या मोफत कायदेशीर मदतीचा दर्जा उच्च असणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी व्यक्त केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘मोफत कायदेशीर मदतीच्या घटनात्मक अधिकारात उच्च-गुणवत्तेची मदत देण्याची कल्पना आहे. म्हणूनच मोफत कायदेशीर मदत पुरवणारे वकील मेहनती आणि न्याय व्यवस्थेप्रति बांधीलकी असणारे असणे आवश्यक आहे. गरजूंना देण्यात येणाऱ्या मोफत कायदेशीर मदतीचा दर्जा उत्तम असणे आवश्यक आहे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल शरश्चंद्र चांदूरकर यांनी व्यक्त केले.

