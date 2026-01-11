Pune News : मोफत कायदेशीर मदत केवळ औपचारिकता नको, ती उच्च दर्जाची असावी; न्या. अतुल चांदूरकर यांचे प्रतिपादन

पुणे : ‘‘मोफत कायदेशीर मदतीच्या घटनात्मक अधिकारात उच्च-गुणवत्तेची मदत देण्याची कल्पना आहे. म्हणूनच मोफत कायदेशीर मदत पुरवणारे वकील मेहनती आणि न्याय व्यवस्थेप्रति बांधीलकी असणारे असणे आवश्यक आहे. गरजूंना देण्यात येणाऱ्या मोफत कायदेशीर मदतीचा दर्जा उत्तम असणे आवश्यक आहे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल शरश्चंद्र चांदूरकर यांनी व्यक्त केले. .Engineering Education : अभियांत्रिकी शाखांमध्ये आता ‘एआय’, डॉ. टी. जी. सीताराम यांची माहिती; २० समित्यांकडून काम सुरू.‘आयएलएस विधी महाविद्यालया’मार्फत शनिवारी (ता. १०) आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभात बोलत होते. साउथ आफ्रिकेमधील सर्वोच्च अपील न्यायालयाचे कार्यवाह न्यायाधीश डॉ. अविनाश गोविंद यावेळी उपस्थित होते..महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य व ‘इंडियन लॉ सोसायटी’चे माजी सचिव प्रा. डॉ. सत्यरंजन पुरुषोत्तम साठे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दर वर्षी ‘रिमेंबरिंग एस.पी. साठे’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. कार्यक्रमाचे हे २० वे वर्ष असून यंदा ‘क्लिनिकल लीगल एज्युकेशन ॲण्ड अॅक्सेस टू जस्टीस इन इंडिया : स्ट्रेंग्थनिंग लीगल एड सेन्टर्स थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट ॲण्ड लीगल रिफॉर्म’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. .‘स्विसएड’ संस्थेसोबत संयुक्त पद्धतीने हे चर्चासत्र घेण्यात आले असून त्याला युरोपियन युनियनचे सहकार्य लाभले. महाविद्यालयाच्या मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्राने सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेले आहे. प्रा. डॉ. सुवर्णा निलख यांनी ‘आयएलएस’च्या कायदेविषयक मोफत सल्ला केंद्राच्या पाच दशकांचा प्रवास आणि कामगिरीची माहिती दिली. .महाविद्यालयाच्या प्राचार्य प्रभारी डॉ. दीपा पातुरकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सोसायटीच्या सचिव वैजयंती जोशी यांनी प्रा. सत्यरंजन साठे यांचा प्रवास मांडला. स्विससेडच्या भारतातील प्रमुख कविता गांधी यांनी स्विससेडबद्दल माहिती दिली. डॉ. दिव्या मित्तल यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.