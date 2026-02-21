Pune News : ...तर देशापुढे पुणे शहराचे आदर्श उदाहरण असेल : संजय करोल

पुणे : "आपण न्यायाधीश, अधिकारी किंवा अन्य कोणीही असलो, तरीही आपण सर्वप्रथम या देशाचे नागरिक आहोत, हे कायम लक्षात ठेवा. लोकअदालत, मध्यस्थीद्वारे आपले शहर अधिकाधिक खटले मुक्त कसे होईल, यादृष्टीने काम करा, तसे झाल्यास देशापुढे पुणे शहराचे आदर्श उदाहरण निर्माण होईल.' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय करोल यांनी शनिवारी व्यक्त केले..पुणे महापालिका व पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या विधी महाविद्यालय (पीडीईए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी (यशदा) येथे "महानगरपालिका प्रशासन आणि न्यायशास्त्र' या विषयावर विधी परिषद घेण्यात आली. यावेळी मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड.राम भुजबळ, माजी अध्यक्ष ऍड. शिवाजीराव पाटील, पीडीईए विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. रंजना पाटील, महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी डॉ.निशा चव्हाण उपस्थित होत्या. न्यायाधीश करोल यांच्या हस्ते महापालिकेच्या ३५ वकिलांच्या पॅनलमधील सर्वोत्कृष्ट ३ वकिलांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. डॉ. चव्हाण यांनी स्वतः साकारलेली चित्र कलाकृती करोल, मोहिते-डेरे व राम यांना दिली..Pune News : सुंदर पुण्यासाठी ‘शहर परिवर्तन कक्ष’, आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक संपन्न; दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार.न्यायाधीश करोल म्हणाले, "कायद्याची सखोल जाणीव आणि सक्षम समज असलेले अधिकारी हे पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अत्यावश्यक आहेत. २००३ पूर्वीचे व आताचे पुणे शहर यामध्ये खुप बदल झाला आहे. पुण्याचा विकास चांगल्या पद्धतीने झाला आहे. हे शहर याच पद्धतीने टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आता तुमच्यावर आहे. शहराच्या सुधारणेमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागा इतकाच नागरिकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेऊन लोकसहभागाला प्राधान्य द्यावे.'.न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे म्हणाल्या, "शहरातील नागरिकांसाठी गरजेची असलेली कारवाई अनेकदा अधिकाऱ्यांना करावी लागते. त्यावेळी अधिकाऱ्यांना विरोध, संघर्षाला सामोरे जावे लागते. त्यावेळी कायदा तुम्हाला संरक्षण देण्याचे काम करतो. या संरक्षणामुळे तुम्ही तुमची जबाबदारी, कर्तव्ये तितक्याच चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकता. शहरात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करताना त्यामध्ये प्रामाणिकपणा असला पाहीजे, याकडे कायम लक्ष देण्याची गरज आहे.'.आयुक्त राम म्हणाले,"कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा, शाश्वत विकास, पायाभूत सोई-सुविधा आणि पारदर्शक नागरी प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम व भक्कम कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासन कायदेशीर पद्धतीने काम करण्यास प्राधान्य देते.' "महानगरपालिका प्रशासनातील कायदेशीर जाणीव, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व बळकट करण्या च्या दिशेने ही परिषद एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली' असे डॉ.चव्हाण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.