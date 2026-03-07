पुणे

Pune Crime : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी आरोपीला २० वर्षे सक्त मजुरी

हडपसर परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला २० वर्षे सक्त मजुरी आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
Updated on

पुणे - हडपसर परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला २० वर्षे सक्त मजुरी आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास आरोपीला आणखी एक वर्ष कारावास भोगावा लागणार आहे.

