पुणे

कबड्डी पंच शिबिरास प्रतिसाद

कबड्डी पंच शिबिरास प्रतिसाद
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कबड्डी पंच शिबिरास
साताऱ्यात प्रतिसाद
सातारा : जिल्‍हा कबड्डी असोसिएशनच्‍या सहकार्याने येथील छत्रपती शिवाजी क्रीडा मंडळाच्‍या वतीने आयोजित केलेल्‍या राज्‍यस्‍तरीय कबड्डी पंच शिबिरास प्रतिसाद मिळाला. शिबिरात तज्ज्ञ पंचांनी उपस्‍थितांना मार्गदर्शन केले. येथे राज्‍यस्‍तरीय पंच परीक्षेस बसणाऱ्या पंचांची परीक्षेची पूर्वतयारी करून घेण्‍यात आली. शिबिराच्‍या उद्‍घाटनप्रसंगी पांडुरंग महाडिक, गोपाळराव माने, नीलेश महाडिक, प्रणव लेवे, सायराबानू शेख, रमेश देशमुख, मोहनराव घोरपडे, प्रसाद उथळे, कल्‍पेश मुळीक, मनोज जाधव, उमेश साबळे, राजेंद्र कुंभार, अरुण मदने, विश्‍वास गोसावी, श्रीमंत कदम, विलास बिटले, समीर थोरात आदी उपस्‍थित होते.

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