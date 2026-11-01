Pune Solapur Highway: कदमवाकवस्तीत सेवा रस्त्यालगत कचरा; अपघातांचे सत्र अन् साथीच्या आजारांचा धोका, नागरिक संतप्त

लोणी काळभोर : पुणे-सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील खोले वस्ती परिसरातील सेवा रस्ता (सर्व्हिस रोड) सध्या कचऱ्याच्या विळख्यात सापडला आहे. या मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला जात असल्याने परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, रस्त्यावर पसरलेल्या कचऱ्यामुळे दुचाकी घसरून होणाऱ्या अपघातांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तसेच डासांच्या प्रादुर्भावामुळे डेंग्यू, चिकुनगुनिया आणि मलेरियासारख्या जीवघेण्या साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण झाल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे..हा सेवा रस्ता लोणी रेल्वे स्टेशन परिसर, कदमवाकवस्ती व लोणी काळभोर येथील स्थानिक नागरिक आणि नामांकित 'एमआयटी' विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन दळणवळणाचा मुख्य मार्ग आहे. कॉलेजचे विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्ग याच रस्त्यावरून ये-जा करतात. मात्र, काही बेजबाबदार नागरिक, हॉटेल व्यावसायिक आणि कचरा वाहतूक करणारी वाहने रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन येथे बेकायदेशीरपणे कचरा डम्प करत आहेत. यामुळे संपूर्ण परिसरात रोगराईचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे..प्रशासनाच्या मोहिमेला नागरिकांचाच हरताळ!या समस्येबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, प्रशासनाकडून हा कचरा वेळोवेळी उचलून परिसर स्वच्छ केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, कचरा साफ केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच पुन्हा अज्ञात व्यक्ती रात्रीच्या वेळी येथे कचरा टाकून पसार होतात. नागरिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या या बेजबाबदार वर्तनामुळे प्रशासनाच्या स्वच्छता मोहिमेला हरताळ फासला जात आहे..कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना रस्त्याचा अंदाज येत नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने कचरा टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून तात्काळ दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच, या परिसरावर २४ तास पाळत ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी आग्रही मागणी परिसरातील नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी केली आहे. आता स्थानिक प्रशासन यावर काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..नासिरखान पठाण (उपसरपंच ग्रामपंचायत कदमवाकस्ती) - सुचना देऊनही सदर प्रकार वारंवार घडत आहे. ग्रामपंचायतीचे वतीने २ ते ३ दिवसांनी येथील कचरा जेसीबी व ट्रॅक्टर लावून उचलला जातो. येथील हॉटेल व इतर व्यावसायिक तसेच स्थानिक व कामाला जाणारे यांचेकडून रात्रीच्या वेळी कचरा टाकला जातो. आगामी काही दिवसांत या ठिकाणी सिसिटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. व संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.