Loni Kalbhor : हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्तीत बुधवारी रात्री साडेबारा वाजता नेमके काय घडले? तरुणाने अल्टो कारचे नुकसान करत दिली जीवे मारण्याची धमकी

लोणी काळभोर : कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील गुजर वस्ती, कवडीपाट परिसरात मध्यरात्री एका तरुणाने विनाकारण शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आणि अल्टो कारच्या काचा फोडून वाहनाचे नुकसान केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बुधवारी रात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी एका तरुणाविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आहे..याबाबत समाधान साळवे (रा. गुजर वस्ती, कवडीपाट, कदमवाकवस्ती) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गणेश छबन लोंढे (वय २८) याच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आणि संबंधित तरुण एकमेकांच्या परिचयाचे असून एकाच परिसरात राहतात. बुधवारी रात्री फिर्यादी घरी असताना संबंधित तरुणाने कोणतेही कारण नसताना त्यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली..तसेच संबंधित तरुणाने एमएच १२ जीएन ३४२६ क्रमांकाच्या अल्टो के-१० कारच्या काचा फोडून वाहनाचे नुकसान केले. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.