पुणे

कडेपठार डोंगरात देशी वृक्षांची लागवड

कडेपठार डोंगरात देशी वृक्षांची लागवड
Published on

जेजुरी, ता. २३ : श्री क्षेत्र जेजुरी (ता. पुरंदर) येथील खंडोबाचे मूळ स्थान असलेल्या कडेपठार डोंगरात वन विभाग आणि लिंगदेवता कडेपठार ट्रस्टतर्फे एक हजार देशी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. ‘हरित कडेपठार’ उपक्रमांतर्गत पुणे व जेजुरीतील १५ संस्थांनी यात सहभाग नोंदवला.
यावेळी हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले, नगरसेविका ऐश्वर्या पठारे, जिल्हा परिषद सदस्या रूपाली झेंडे, डॉ. राजेंद्र खेडेकर, रघुनाथ ढोले, म्हाळसाकांत जेजुरीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. कडेपठार परिसरातील वनराई वाढवण्यासाठी आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
पोपटराव पवार यांनी प्रत्येक नागरिकाने किमान एक झाड लावून त्याचे संगोपन करण्याचे आवाहन केले. अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधत या उपक्रमाचे कौतुक केले. कडेपठार पायरी मार्गाच्या दुतर्फा ही लागवड करण्यात आल्याने भविष्यात भाविकांना सावलीचा लाभ मिळणार आहे. जिजामाता हायस्कूल व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनीही या मोहिमेत उत्साहाने सहभाग घेतला. ॲड. मंगेश जेजुरीकर यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Kadepathar tree planting initiative
biodiversity in Kadepathar
native tree plantation Maharashtra
environmental conservation Maharashtra
green initiatives Pune
community tree planting events
Kadepathar biodiversity project
Jajuri wildlife protection
sustainable tree planting practices
Pune environmental programs
Kadepathar forest development
sustainable community initiatives in Maharashtra
Kadepathar green project
Jajuri eco-friendly initiatives
benefits of native trees
कडेपठार वृक्ष लागवड उपक्रम
महाराष्ट्रातील पर्यावरणसंरक्षण
कडेपठार वन्यजीव संरक्षण
हरित उपक्रम पुणे
कडेपठारच्या वनराईचा विकास
नागरिकांनी वृक्ष लगवणीचा आवाहन
अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या प्रशंसा
कडेपठार पायरी मार्गाची विकास
शिक्षणसंस्थांचा वृक्ष लागवड उपक्रम
जिजामाता हायस्कूलचा सहभाग
उत्साही विद्यार्थ्यांची वृक्ष लागवड
कडेपठार जलद विकास साधने
संरक्षित वन्यजीवांच्या विकासासाठी वृक्ष लागवड