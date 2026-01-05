Loni Kalbhor News : थेऊर परिसरात अल्पवयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन संपवले जीवन; लोणी काळभोर पोलीस तपासात!

सुनील जगतापथेऊर : नववीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या एका विद्यार्थ्याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.ही घटना कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील सूर्या पार्क परिसरात घडली असून सोमवारी (ता.०५) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे. .यश संतोष जाधव (वय - अंदाजे १५) असे आत्महत्या करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यश हा हडपसर येथील साधना शाळेत नववीच्या वर्गात शिक्षण घेत होता. यशचे आई, वडील व भाऊ हे सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास कामावर निघून गेले होते. यश हा घरी एकटाच होता व नेहमीप्रमाणे तो सकाळी अकरा वाजता शाळेत जाणार होता..Uruli Kanchan Crime : विवाहित महिलेचा विनयभंग; कंपनी व्यवस्थापकावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल!.दरम्यान,यश चे वडील संतोष जाधव हे कामावरून सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास घरी आले.तेव्हा यश हा घरात फॅनच्या अँगलला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला व घटनास्थळी खुर्ची पडलेली आढळली.या घटनेमुळे जाधव कुटुंबाला धक्का बसला आहे..नागरिकांनी या घटनेची माहिती लोणी काळभोर पोलिसांना दिली या घटनेची माहिती मिळताच,लोणी काळभोर पोलीस त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले पोलिसांनी नागरिकांच्या सहाय्याने मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. यशने आत्महत्या का केली याचे कारण अद्याप समोर आले नसले तरी शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे खरे कारण पुढे येईल पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.