पुणे

Loni Kalbhor News : थेऊर परिसरात अल्पवयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन संपवले जीवन; लोणी काळभोर पोलीस तपासात!

Kadumwakvasti Student : कदमवाकवस्ती येथे नववीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी निधनाची घटना समोर आली आहे. घटनेचा तपास लोणी काळभोर पोलीस करत असून अहवालानंतर अधिक माहिती स्पष्ट होणार आहे.
Tragic Incident Involving Class 9 Student at Kadumwakvasti

Tragic Incident Involving Class 9 Student at Kadumwakvasti

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : नववीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या एका विद्यार्थ्याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.ही घटना कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील सूर्या पार्क परिसरात घडली असून सोमवारी (ता.०५) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
student
police investigation
Loni Kalbhor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com