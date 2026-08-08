पुणे

पारनेर -महिलेचा खून उद्या रस्ता रोको

पारनेर -महिलेचा खून उद्या रस्ता रोको
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महिलेच्या खून प्रकरणी
सुपेत आज रास्तारोको

पारनेर, ता. ८ : जोपर्यंत आरोपींना अटक करून त्यांची नावे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत कडूस येथील खून झालेल्या महिलेचा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, तसेच रविवारी (ता.९) सुपे चौकात रास्तारोको आंदोलन करण्यात येईल, अशी भूमिका कडूस ग्रामस्थ व महिलेच्या नातेवाइकांनी घेतली आहे.
कडूस येथील मानसिक रुग्ण असलेल्या उषा पांडुरंग शिंदे या मानसिक रुग्ण महिलेचा अज्ञात आरोपींनी डोक्यात दगड घालून खून केला होता. पुढे उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईक व ग्रामस्थांनी नकार दिल्याने मृतदेह अहिल्यानगरच्या सरकारी दवाखान्याच्या शवागारात ठेवण्यात आला आहे. त्या घटनेला आता तीन दिवस होत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आता आणखी गंभीर झाले आहे. दरम्यान, आज सकाळी कडूस येथे ग्रामसभा झाली. या सभेत सुपे येथे रास्तारोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाळा व गावबंद ठेवून या घटनेचा निषेधही करण्यात आला.

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