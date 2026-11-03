दिवाळीच्या फराळासाठी कैलास फूडस् घ्या पदार्थांचा पर्याय

‘कैलास फूड्स’च्या दिवाळीच्या फराळास पसंती
भुईंज, ता. २ : दिवाळीच्या सणात आनंद, उत्साह आणि चविष्ट फराळाची मेजवानी असते. सणासुदीच्या दिवसांत घराघरांत फराळाची लगबग सुरू असताना ग्राहकांसाठी ‘कैलास फूड्स’ने सुरू केलेल्या विविध खाद्यपदार्थांचा खास दिवाळी कॉम्बोस ग्राहकांची पसंती मिळत आहे.
सातारा जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात सन १९९६ पासून ‘कैलास फूड्स’ हे नाव खाद्यपदार्थांच्या क्षेत्रात विश्वासार्हतेसाठी ओळखले जाते. पारंपरिक खाद्यसंस्कृती जपत ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांनुसार उत्पादने उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर आहे. दिवाळीनिमित्त मोतिचूर लाडू, बेसन लाडू, रवा लाडू, मैसूर पाक, गुलाबजाम, मिनी बाकरवडी, साधी भाकरवडी, ड्राय समोसा, ड्राय कचोरी, मेथी स्टीक, भाजणी चकली, बटर चकली, पुडाची करंजी, शंकरपाळी, स्पेशल महालक्ष्मी चिवडा, पातळ पोहे चिवडा, शेव चिवडा, डायट चिवडा, पोहे चिवडा, मकाई चिवडा, नवरत्न चिवडा, तिखट शेव, पालक शेव, लसूण शेव, साधी शेव मारवाडी शेव, बालुशाही, मिक्स मिठाई, ड्रायफ्रूट बर्फी अशा विविध पदार्थांचा समावेश आहे. याशिवाय बदाम आणि काजूसह ड्रायफ्रूटही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आकर्षक पॅकिंगमध्ये उपलब्ध असलेल्या या पदार्थांमुळे ग्राहकांना फराळासाठी आवश्यक असणारे विविध पर्याय एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. ही उत्पादने शिरवळ, भुईंज, पाचवड आणि अमृतवाडी येथील जवळच्या दुकानांमध्ये उपलब्ध आहेत. दिवाळीचा आनंद अधिक चविष्ट करण्यासाठी ग्राहकांनी ‘कैलास फूड्स’च्या खास उत्पादनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कैलास फूड्स व्यवस्थापनाच्या वतीने दत्तात्रेय बांदल आणि किरण बांदल यांनी केले आहे.
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