श्री कूर्मदास विद्यामंदिरच्या शाळा व्यवस्थापन समिती

शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी कैलास घुगे
लऊळ ः येथील श्री कुर्मदास विद्यामंदिर शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी कैलास नारायण घुगे यांची निवड करण्यात आली. तसेच समितीच्या सदस्यांचीही निवड करण्यात आली आहे. शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून कैलास नारायण घुगे, तर दीपाली मांदे, महानंदा नलवडे, सिना लोकरे, अर्चना गवळी, चंदाराणी मोहिते, आशा भोंग, तृप्ती जानराव, रूपाली धिमधीमे, राजेश चव्हाण, तुकाराम ढोरे, राजाराम नलवडे, परमेश्वर गणगे, कल्याण वाळूजकर, रविकांत डिकोळे आणि लक्ष्मण भोंग यांची सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.
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