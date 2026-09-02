पुणे

World Wrestling Championship : कळंबच्या 'अहिल्या शिंदे'ची जागतिक कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड...

अहिल्या शत्रुघ्न शिंदे हिची अमेरिकेतील लास वेगास येथे होणाऱ्या 'अंडर-२३' जागतिक स्पर्धेसाठी झाली निवड.
wristler ahilya shinde

wristler ahilya shinde

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राजकुमार थोरात
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वालचंदनगर - कळंब (ता. इंदापूर) येथील विश्‍वासराव रणसिंग महाविद्यालयातील कला शाखेतील तृतीय वर्षास शिक्षण घेत असलेल्या अहिल्या शत्रुघ्न शिंदे हिची अमेरिकेतील लास वेगास येथे होणाऱ्या 'अंडर-२३' जागतिक स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.

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