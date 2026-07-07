Pune: कळमोडी धरण ओव्हरफ्लो, सांडव्यावरून पाणी वाहू लागले, नागरिकांना सतर्कतेचा ईशारा

राजेंद्र लोथेचास: खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील आरळा नदीवरील कळमोडी धरण शंभर टक्के भरले असल्याची माहिती प्रकल्पाचे सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 शुभम सुसुंद्रे यांनी दिली आहे, धरण पूर्ण क्षमतेने भरून पाणी सांडव्यावरून वाहू लागले असून सांडव्यातून होणारा पाण्याचा अनियंत्रित विसर्ग आरळा नदी मार्गे चासकमान धरणात येऊन मिळत असल्याने चासकमान धरणातील पाणी साठा वेगाने वाढू लागला आहे..कळमोडी धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता १.५ टीएमसी इतकी आहे. गेल्या वर्षी धरण २४ जून रोजी भरले होते. यंदा मात्र पावसाने आगमनासाठी थोडा विलंब केल्याने धरण भरण्यास सुद्धा विलंब झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील खरपुड, परसूल, भोमाळे, घोटवडी परिसरात पावसाची संततधार सुरू आहे. या संततधार पावसामुळे परिसरातील ओढे, नाले दुथडी भरून वाहू लागले..सोलापूर विद्यापीठाची २९ सप्टेंबरपासून परीक्षा! विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अडीच महिने आधी वेळापत्रक जाहीर, वर्गांत सीसीटीव्ही, ७५ टक्के हजेरीचे बंधन, वाचा....परिणामी कळमोडी धरण सोमवारी (ता.६) रात्री उशिरा पूर्ण क्षमतेने भरले. शुक्रवारी (ता.३) सकाळी धरणातील पाणी साठा फक्त २२ टक्के एवढा होता, परंतु गेल्या तीन दिवसात त्यात मुख्यत्वे रविवार व सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसाची मदत धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यास झाली. धरण क्षेत्रात एकूण ५२६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरण भरल्याने दरवाजा विरहीत धरणाच्या सांडव्यावरून सध्या प्रती सेकंद सुमारे ६७०० क्युसेकपेक्षा अधिक पाण्याचा विसर्ग आरळा नदीपात्रात सुरु आहे..कळमोडी धरण ‘ओव्हर फ्लो’ झाल्यामुळे खालच्या भागात असलेल्या चासकमान धरणामधील पाणीसाठा वेगाने वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. आरळा नदीत वाहणाऱ्या पाण्याचा चासकमान धरणात संचय होतो. तसेच गेल्या तीन दिवसांपासून चासकमान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात विशेषतः भीमाशंकर, भोरगिरी, कारकुडी, मंदोशी, टोकावडे परिसरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे चासकमान धरणाचा पाणीसाठा झपाट्याने वाढत आहे..Pune Rain: पुण्यात मुसळधार पावसाचा कहर; वाघोली-लोहगाव रस्ता बंद, खासगी कंपनीची बस अडकली, सकाळपासून घडलेल्या घटना!.त्यातच कळमोडी धरणाचा ओव्हर फ्लो आरळा नदीमार्गे चासकमान धरणात जाऊन मिळत असल्याने चासकमान धरणाचा जलसाठा वेगाने वाढण्यास मदत होणार आहे. सध्या चासकमान धरणातील पाणी साठा मंगळवारी सकाळी सहा वाजता ३६.१४ टक्के झाला होता. आतापर्यंत चासकमान धरण क्षेत्रात एकूण ३९५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. अजूनही धरण पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस सुरू आहे. धरण प्रशासनाच्या वतीने आरळा नदीकाठच्या गावातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. धरणाचे कार्यकारी अभियंता एस. टी. जाधवर, उपविभागीय अधिकारी एस. एस. शिंदे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 शुभम सुसुंद्रे, आर. आर. सिसोदे हे अधिकारी धरणाच्या वाढत्या पाणीपातळीवर लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.