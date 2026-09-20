बिरंगुडी परिसरात विद्युतपंप चोरांचा उच्छाद

कळस, ता. २० : गेल्या काही दिवसांपासून बिरंगुडी (ता. इंदापूर) परिसरात चोरट्यांनी उच्छाद मांडला आहे. शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील विद्युतपंप आणि सौरपंप चोरून नेले आहेत. अवघ्या महिनाभरात येथील ६ ते ७ शेतकऱ्यांच्या शेतातील विद्युतपंप चोरट्यांनी लंपास केले आहेत.
आधीच दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, परिसरात भीतीचे व चिंतेचे वातावरण आहे. पोलिसांनी या चोरांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
या वर्षी पावसाअभावी परिसरात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिके वाचवण्यासाठी शेतकरी विहीर आणि विंधनविहिरीतील उपलब्ध पाण्याचा वापर करून धडपड करत आहेत. मात्र, अशा कठीण परिस्थितीत आता चोरट्यांच्या त्रासाने शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढवली आहे. गेल्या महिनाभरापासून चोरटे रात्रीच्या वेळी शेतातील विहिरींवरून वीजपंप, सौरपंप आणि त्यांच्या केबल चोरून नेत आहेत.
चोरट्यांकडून विद्युतपंप चोरीचा प्रकार शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळात तेरावा महिना ठरत आहे. उपलब्ध पाण्याचा थेंब-थेंब पिकाच्या बुडापर्यंत पोचविण्यासाठी धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला चोरटे ब्रेक लावत आहेत. यातून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून परिसरातील धनाजी सांगळे, रमेश सांगळे, सुखदेव खारतोडे, प्रमोद लोंढे, अप्पा आवाळे या शेतकऱ्यांचे विद्युतपंप चोरीला गेले आहेत.
रात्री आमच्या विहिरीवरून पाच अश्वशक्तीचा विद्युतपंप व त्याची केबल चोरट्यांनी चोरून नेली आहे. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी आणि विद्युतपंप चोरणाऱ्या टोळीचा तातडीने छडा लावून त्यांचा बंदोबस्त करावा.
- संभाजी सांगळे, शेतकरी
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