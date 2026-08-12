पुणे

राशीन

राशीन
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RAS26A02484
चिलवडी : कळी उमलताना या कार्यक्रमात विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करताना डॉ. जयश्री मुळे.

‘कळी उमलताना’ कार्यक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

राशीन : चिलवडी (ता. कर्जत) येथील नागेश्‍वर विद्यालयात पार्थ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या पुढाकारातून शालेय विद्यार्थिनीसाठी घेण्यात आलेल्या ‘कळी उमलताना’ या कार्यक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी ‘कळी उमलताना’ या विषयावर तज्ज्ञ मार्गदर्शक डॉ. जयश्री मुळे यांनी मुलींना वयात येताना होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक बदलांबाबत मार्गदर्शन करीत, आरोग्याची काळजी आणि वैयक्तिक स्वच्छता यावर सखोल मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमास कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संग्राम पाटील, मुख्याध्यापक मोहन कदम, संगीता सरकाळे, चांगुणा सटाले, रूपाली पाटील, पार्थ वेल्फेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष शांताराम पडळकर, सचिव ऋतुजा पडळकर उपस्थित होत्या. संग्राम पाटील यांनी डॉ. जयश्री मुळे व पार्थ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. प्रास्ताविक मुख्याध्यापक कदम यांनी केले. आभार उत्तम जगताप यांनी मानले.

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