वैराग पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी कालीदास देवकते तर उपाध्यक्षपदी क्षीरसागर
पुणे

वैराग पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी कालीदास देवकते तर उपाध्यक्षपदी क्षीरसागर

Published on

कालिदास देवकते
VRG26B06092

वैराग पत्रकार संघाच्या अधयक्षपदी देवकते
वैराग, ता. ३ ः वैराग पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी कालिदास देवकते तर उपाध्यक्षपदी काशीनाथ क्षीरसागर यांची निवड करण्यात आली आहे. नवीन कार्यकारिणी निवडीसंदर्भात शुक्रवारी (ता.२) संघटनेचे माजी अध्यक्ष बलभीम लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
नूतन पदाधिकारी : रामदास पवार सचिव, बलभिम लोखंडे संघटक, आण्णासो कुरूलकर खजिनदार, सुजित काकडे सहसचिव, सूरज शिंदे प्रसिद्धी प्रमुख तर सदस्यपदी राहुल भालशंकर, संतोष राजगुरू, अजिम शेख, मुजम्मिल कौठाळकर यांची निवडी करण्यात आली आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com