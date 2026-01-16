कल्पना दुधाळ, रवींद्र कोकरे यांच्या ललित लेखसंग्रहांचे प्रकाशन उत्साहात
सोमेश्वरनगर, ता. १३ : बोरीभडक (ता. दौंड) येथील प्रसिद्ध कवयित्री कल्पना दुधाळ यांच्या ‘जारवा’ या ललित लेखसंग्रहाचा आणि पणदरे (ता. बारामती) येथील ग्रामीण कथाकार प्रा. रवींद्र कोकरे यांचे ‘वैखरीचा जागर’ या मुक्त लेखसंग्रहाचा प्रकाशन समारंभ नुकताच अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात पार पडला.
शेतकरी असलेल्या कवयित्री दुधाळ या ‘सिझर कर म्हणतेय माती’ आणि ‘धग असतेच आसपास’ या दोन कवितासंग्रहामुळे राज्यभरात चर्चेत आल्या होत्या. शेती-मातीशी नाळ असलेल्या त्यांच्या कवितांना अनेक विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रमात स्थान मिळाले. दरम्यान, त्यांनी दै. सकाळ, दै. अॅग्रोवन यासाठी विपुल ललित लेखन केले होते. त्यामुळे त्यांच्या ललित लेखसंग्रहाची वाचकांना प्रतिक्षा होती. मुंबईच्या ‘शब्द पब्लिकेशन’ने त्यांच्या २४ लेखांचा समावेश असलेला ‘जारवा’ हा ललितलेखसंग्रह प्रकाशित केला होता. याचे प्रकाशन सातारा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ कवयित्री अनुराधा पाटील यांच्या हस्ते व लेखक प्रवीण बांदेकर, कवी दिनकर मनवर, प्राजक्ती बक्षी यांच्या उपस्थितीत पार पडले. या संग्रहात दैनिक अॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेल्या काही लेखांचा समावेश आहे.
प्रेमलाताई चव्हाण कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रा. कोकरे यांचे ‘बंड’, ‘इजाळ’ असे चार ग्रामीण कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. प्रथमच ‘वैखरीचा जागर’ हा ललित लेखसंग्रह ‘परिस प्रकाशना’ने प्रकाशित केला आहे. या लेखसंग्रहाचे प्रकाशन संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या हस्ते केले. याप्रसंगी शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक भोईटे, माजी संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, विनोद कुलकर्णी, सुनिताराजे पवार, अभिनेते प्रशांत दामले उपस्थित होते.
