कळस येथील शाळेत बाल विज्ञान प्रदर्शन
कळस, ता. २ ः कळस (ता. इंदापूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळावा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढावा यासाठी आयोजित केलेल्या बाल विज्ञान प्रदर्शनात शाळेतील सुमारे ४१ विद्यार्थ्यांनी नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
केंद्रप्रमुख बाळासाहेब डांगे यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्याध्यापिका गौराबाई ओमासे उपस्थित होत्या. यावेळी विद्यार्थ्यांनी नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सादर करून आपली वैज्ञानिक कल्पकता सिद्ध केली. प्रदर्शनातील उल्लेखनीय प्रकल्पांना रोख रकमेचे बक्षीस, शालेय वस्तू आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. श्रेया खारतोडे, अनुष्का कांबळे, स्वरा कांबळे, विश्वजीत खारतोडे, शिवांश वणवे, अवधूत कांबळे या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय प्रकल्प सादर केले. यानंतर केंद्रप्रमुख डांगे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जयश्री सरके, उत्तम खारतोडे, संजय दगडे, भालचंद्र शिंदे, संदिपान शिंगाडे व पल्लवी घुगे या शिक्षकांनी प्रयत्न केले.
