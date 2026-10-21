Kalubai Devi Navratri : काळुबाई देवीच्या नवरात्रोत्सवात कोळवडीत सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी, रक्तदानातून समाजसेवाचा संदेश!

वेल्हे : ग्रामदैवतावरील श्रद्धा, गावकऱ्यांचा एकोपा आणि समाजसेवेची भावना यांचा सुंदर संगम राजगड (वेल्हे) तालुक्यातील कोळवडी गावात पाहायला मिळाला. गावाची ग्रामदेवता असलेल्या काळुबाई देवीच्या नवरात्रोत्सवानिमित्त नऊ दिवस विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या काळात हजारो भाविकांनी देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. रक्तदान शिबिर, शिवव्याख्यान, कीर्तन, भजन आणि भारुड यांसारख्या उपक्रमांमुळे उत्सवाला सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले..शिक्षण आणि रोजगारासाठी कोळवडीसह परिसरातील अनेक गावांमधील तरुण शहरांकडे स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे गावातील अनेक घरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकच राहतात. मात्र, काळुबाई देवीच्या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने शहरांत राहणारे ग्रामस्थही गावी परततात. मुला-मुलींसह नातवंडांच्या भेटीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो, तर गावाबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांनाही आपल्या मातीशी असलेले नाते पुन्हा अनुभवता येते..रक्तदानातून समाजसेवेचा संदेश नवरात्रोत्सवात आयोजित करण्यात आलेले रक्तदान शिबिर हे यंदाच्या कार्यक्रमांतील महत्त्वाचे आकर्षण ठरले. या शिबिरात गावातील शेकडो नागरिकांनी रक्तदान केले. धार्मिक उत्सवाच्या निमित्ताने समाजोपयोगी उपक्रम राबवून गरजू रुग्णांसाठी रक्त उपलब्ध होण्यास हातभार लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. श्रद्धेबरोबरच सामाजिक जबाबदारीची जाणीव जपण्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला..Premium|Consumer Spending and Economic Growth : पैसा असूनही आपणखर्च का टाळतो?.सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून परंपरांचे जतन उत्सवाच्या नऊ दिवसांत शिवव्याख्यान, कीर्तन, भजन आणि भारुड यांसारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमांमुळे ग्रामस्थांना एकत्र येण्याची संधी मिळाली. तसेच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक विचार आणि ऐतिहासिक वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली..गावाच्या विकासासाठी एकत्र येण्याची संधीकोळवडीतील अनेक नागरिक रोजगार आणि शिक्षणासाठी शहरांत स्थायिक झाले आहेत. अशा नागरिकांचे उत्सवाच्या निमित्ताने एकत्र येणे गावाच्या सामाजिक जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. गावातील समस्या, विकासाच्या गरजा आणि भविष्यातील योजनांवर चर्चा करण्यासाठीही या काळात पोषक वातावरण निर्माण होते. उत्सवामुळे स्थानिक दुकाने आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या व्यवहारांनाही चालना मिळते.काळुबाई देवीचा नवरात्रोत्सव त्यामुळे केवळ धार्मिक सोहळा न राहता गावकऱ्यांना एकत्र आणणारा आणि समाजसेवेची प्रेरणा देणारा उपक्रम ठरला. ग्रामदैवतावरील श्रद्धेतून निर्माण झालेला हा एकोपा गावाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.