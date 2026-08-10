पुणे

मंगळवेढ्यात प्रा.काळुंगे दापत्याचा कृतज्ञतापत्राने गौरव

मंगळवेढ्यात प्रा.काळुंगे दापत्याचा कृतज्ञतापत्राने गौरव
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मंगळवेढा : प्रा.शिवाजीराव व शोभा काळुंगे यांचा कृतज्ञतापत्र देऊन गौरव करताना मान्यवर.

दहा वर्षांच्या संतविचारांच्या पेरणीबद्दल काळुंगे दांपत्याचा गौरव
धनश्री प्रवचनमालेच्या समारोपप्रसंगी कृतज्ञतापत्र प्रदान

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. ८ ः संतभूमी मंगळवेढा नगरीत गेल्या दहा वर्षांपासून संतविचारांची पेरणी करण्याच्या उद्देशाने धनश्री प्रवचनमालेचे आयोजन केले जात आहे. या उपक्रमासाठी धनश्री परिवाराचे संस्थापक प्रा. शिवाजीराव काळुंगे व प्रा. शोभा काळुंगे यांच्या योगदानाबद्दल प्रवचनमालेच्या समारोपप्रसंगी त्यांना कृतज्ञतापत्र देऊन गौरविण्यात आले.
स्व. निलाई काळुंगे यांच्या स्मरणार्थ धनश्री प्रवचनमालेचे आयोजन केले जाते. दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रबोधनाच्या उपक्रमातून जुन्या संतांच्या कार्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचविण्याचे काम होत आहे. हभप जयवंत बोधले महाराज यांच्या प्रवचनातून संतांच्या कार्याची विस्तृत माहिती श्रोत्यांना मिळाली. या गौरवाची संकल्पना डॉ. आ. गो. पुजारी यांनी मांडली, तर कृतज्ञतापत्राचे वाचन कवी इंद्रजित घुले यांनी केले.

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