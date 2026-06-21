पुणे

Kalyaninagar Porsche Crash: कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : जल्लोषाच्या व्हिडिओनंतर विशाल अग्रवालचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांचा न्यायालयात अर्ज

कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांविरुद्ध कारवाईची नवी पायरी; सर्वोच्च न्यायालयीन जामीनानंतरच्या जल्लोषाच्या व्हिडिओवरून पोलिसांचा जामीन रद्द करण्याचा अर्ज
Legal Grounds for Bail Cancellation: Breach of Conditional Freedom

Legal Grounds for Bail Cancellation: Breach of Conditional Freedom

sakal
सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे वडील आणि बांधकाम व्यावासयिक विशाल अग्रवालाचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांकडून न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर मंगळवारी (ता. २३) सुनावणी होणार आहे.

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