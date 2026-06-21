Kalyaninagar Porsche Crash: कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : जल्लोषाच्या व्हिडिओनंतर विशाल अग्रवालचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांचा न्यायालयात अर्ज

पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे वडील आणि बांधकाम व्यावासयिक विशाल अग्रवालाचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांकडून न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर मंगळवारी (ता. २३) सुनावणी होणार आहे..या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अग्रवाल याला जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर अग्रवाल आणि कुटुंबीय जल्लोष करतानाची कथित चित्रफीत समाज माध्यमात प्रसारित झाली. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या घटनेची दखल घेऊन अग्रवाल याचा जामीन रद्द करण्यात यावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यासाठी राज्याच्या विधी विभागाची परवानगी मिळविण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणी शिवाजीनगर येथील सत्र न्यायालयात विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी शनिवारी (ता. २०) अर्ज दाखल केला. दरम्यान समाज माध्यमांवर प्रसारित झालेली चित्रफीत अपघात होण्यापुर्वीची आहे, असा दावा अग्रवाल कुटुंबाकडून करण्यात आला होता..अल्पवयीन मुलगा चालवत असलेल्या पोर्शे कारने कल्याणीनगर भागात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण - तरुणीला धडक दिली होती. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या गुन्ह्यात अग्रवाल याच्या अल्पवयीन मुलासह मित्रांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी अग्रवाल, त्याची पत्नी आणि साथीदारांनी ससूनमधील डाॅक्टरांशी संगनमत केले होते. ही बाब तपासात उघडकीस आल्यानंतर विशाल अग्रवाल, त्याची पत्नी शिवानी अग्रवाल (दोघे रा. बंगला क्रमांक एक, ब्रह्मा सनसिटी, वडगाव शेरी), ससूनच्या न्यायवैद्यक विभागाचा तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे, आपत्कालीन विभागाचा तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर, वॉर्डबॉय अतुल घटकांबळे, अश्पाक मकानदार आणि अमर गायकवाड यांना अटक करण्यात आली होती. तर मुलाचे आजोबा सुरेंद्रकुमार अग्रवालला गुन्हा स्वतःवर घेण्यासाठी चालकावर दबाव आणत त्याचे अपहरण करून त्याला बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवल्याबाबत दाखल गुन्ह्यात अटक झाली होती..सत्र आणि उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर विशाल अग्रवालने सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर अटी, शर्तींवर त्याचा जामीन मंजूर केला होता..अग्रवाल पती-पत्नीचे जबाब नोंदवले ःजल्लोष करतानाची चित्रफीत समाज माध्यमात प्रसारित झाल्यानंतर पोलिसांनी अग्रवाल पती-पत्नीचे जबाब नोंदवून घेतले होते. जबाब आणि डिजिटल पुरावे न्यायालयात सादर केले जाणार आहेत..आरोपी विशाल अग्रवालला जामीन मिळाल्यानंतर जल्लोष करताना कथित चित्रफीत प्रसारित झाली होती. अशा कृत्यामुळे साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच त्याने सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना घातलेल्या अटींचा भंग केला आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे. अर्जावर मंगळवारी (ता. २३) सुनावणी होणार आहे. या अर्जावर म्हणणे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने अग्रवालला दिला आहे.शिशिर हिरे, विशेष सरकारी वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.