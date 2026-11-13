पारनेर -गुन्हा दाखल

कल्याणी महिला पतसंस्थेच्या
व्यवस्थापकासह अध्यक्षाला अटक
पारनेर, ता. १३ : जामगाव येथील कल्याणी महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेत तब्बल ९५ लाख १२ हजार ९५५ रुपयांच्या मुदत ठेवी व सोनेतारण ठेवलेल्या सोन्याचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी व्यवस्थापक सोपान दत्तू मुंजाळ आणि अध्यक्ष कल्याणी दत्तू मुंजाळ यांना पारनेर पोलिसांनी लोणी काळभोर येथून अटक केली आहे. न्यायालयाने दोघांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
प्रमाणित लेखापरीक्षक गायकवाड यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी पतसंस्थेचे १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण केले होते. यात मुदत ठेवी परत न देता व सोनेतारण ठेवलेले सोने परत न देता ठेवींचा व सोन्याचा अपहार झाल्याचे समोर आले. ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले. या अहवालाच्या आधारे १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी पारनेर पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दोन्ही आरोपी पसार झाले होते. पसार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी सहायक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू करण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक चांगदेव हंडाळ यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेत आरोपींचा माग काढला. या दोघांना लोणी काळभोर येथून ताब्यात घेतले.
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