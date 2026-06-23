Porsche Car Accident : जामीनाच्या अटींचा भंग झाला असून साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता

पुणे - कल्याणीनगर येथे पोर्शे कार अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणातील आरोपी विशाल अग्रवालची जामीन मिळाल्यानंतर जल्लोष करतानाची कथित चित्रफीत समाजमाध्यमात प्रसारित झाली आहे..त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामिनाच्या अटींच्या भंग झाला आहे. यातून साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचा जामीन रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी आज विशेष न्यायालयात केला..अल्पवयीन मुलगा चालवत असलेल्या पोर्शे कारने कल्याणीनगर भागात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण-तरुणीला धडक दिली होती. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या गुन्ह्यात अग्रवाल याच्या अल्पवयीन मुलासह मित्रांना ताब्यात घेण्यात आले होते.त्यांच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी अग्रवाल, त्याची पत्नी आणि साथीदारांनी ससूनमधील डाॅक्टरांशी संगनमत केले होते. ही बाब तपासात उघडकीस आल्यानंतर विशाल अग्रवाल, त्याची पत्नी शिवानी अग्रवाल (दोघे रा. बंगला क्रमांक एक, ब्रह्मा सनसिटी, वडगाव शेरी), ससूनच्या न्यायवैद्यक विभागाचा तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांच्यासह इतरांना अटक करण्यात आली होती..या गुन्ह्यात सत्र आणि उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर अग्रवालने सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर अटी, शर्तींवर त्याचा जामीन मंजूर केला होता. जामीन मिळाल्यानंतर जल्लोष करताना कथित चित्रफीत प्रसारित झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांच्या न्यायालयात सरकार आणि बचाव पक्षातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला..सरकार पक्षाचा युक्तिवाद -- चित्रफितीमुळे या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शींसह अन्य साक्षीदारांचे मनोबल खच्ची होऊ शकते- अटी घातल्या असतानाही त्याचा आरोपीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याची भावना निर्माण होऊ शकते- पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न.तरुण-तरुणींच्या न्यायवैद्यकीय विश्लेषण अहवालाची मागणी -अपघातात जीव गमावलेल्या तरुण-तरुणींच्या रक्त तपासणी अहवालांचे न्यायवैद्यकीय विश्लेषण करण्याची आणि व्हिसेरा अहवालाच्या प्रतींची मागणी अल्पवयीन कारचालकाच्या आईने केली आहे. मात्र, त्याची कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नसल्याचे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले. अर्जावरील पुढील सुनावणी आठ जुलैला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.