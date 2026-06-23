पुणे

Porsche Car Accident : जामीनाच्या अटींचा भंग झाला असून साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता

अल्पवयीन मुलगा चालवत असलेल्या पोर्शे कारने कल्याणीनगर भागात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण-तरुणीला धडक दिली होती. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता.
Porsche Car Accident vishal agarwal

Porsche Car Accident vishal agarwal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कल्याणीनगर येथे पोर्शे कार अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणातील आरोपी विशाल अग्रवालची जामीन मिळाल्यानंतर जल्लोष करतानाची कथित चित्रफीत समाजमाध्यमात प्रसारित झाली आहे.

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