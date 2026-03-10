पुणे

Porsche Car Accident : पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवालला जामीन मंजूर

कल्याणीनगर येथील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे वडील व बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
पुणे - कल्याणीनगर येथील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे वडील व बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा जामीन मंजूर केला असून, जिल्हा न्यायालयाने लादलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहूनच हा जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे.

