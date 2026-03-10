Porsche Car Accident : पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवालला जामीन मंजूर

पुणे - कल्याणीनगर येथील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे वडील व बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा जामीन मंजूर केला असून, जिल्हा न्यायालयाने लादलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहूनच हा जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे..कल्याणीनगर भागामध्ये १९ मे २०२४ रोजी एका अल्पवयीन मुलाने मद्याच्या नशेत भरधाव वेगाने पोर्शे कार चालवत एका दुचाकीला धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीस्वार तरूण - तरूणीचा मृत्यु झाला होता.या प्रकरणी कारचालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलासह त्याच्या दोन अल्पवयीन मित्रांच्या रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट केल्या प्रकरणी विशाल अग्रवाल यांच्यासह एकूण १० जणांना अटक करून त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते..अग्रवाल २२ महिन्यांहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत होता. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अग्रवाल यांच्या जामीन अर्जावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अटी-शर्तीवर त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे..त्यांनी खटल्याच्या तपासात सहकार्य करावे, साक्षीदारांशी संपर्क साधू नये, तसेच जामिनाच्या अटींचा गैरवापर करू नये, या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होईल, अशा अटी-शर्तीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आत्तापर्यंत आठ जणांना जामीन मिळाला असून अद्याप दोघे जण कोठडीत आहेत. या प्रकरणात डाॅ. अजय तावरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.