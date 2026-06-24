पुणे

कामठवाडीतील मंदिराचा कलशारोहण सोहळा उत्साहात

कामठवाडीतील मंदिराचा कलशारोहण सोहळा उत्साहात
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वाल्हे, दि. २४ : पुरंदर तालुक्यातील कामठवाडी येथे श्री कानिफनाथ, श्री महादेव आणि श्री खंडोबा मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा व कलशारोहण सोहळा बुधवारी (ता. २४) रिमझिम पावसाच्या साक्षीने आणि भक्तिमय वातावरणात झाला.
सकाळी सजविलेल्या वाहनातून श्रींच्या मूर्तींची ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. महिलांनी कलश घेऊन आणि युवकांनी नृत्याद्वारे सोहळ्याचा आनंद द्विगुणित केला. ग्रामस्थांनी घरोघरी गुढ्या उभारून आणि रांगोळ्या काढून मिरवणुकीचे स्वागत केले. कालिदास महाराज (मढी) यांच्या हस्ते मुख्य विधी आणि कलशारोहण पार पडले. पौरोहित्य सचिन, अभय आणि समीर देशपांडे यांनी केले.
पुणे-पंढरपूर पालखी मार्गालगत ग्रामस्थांच्या लोकवर्गणीतून हे मंदिर साकारण्यात आले आहे. या सोहळ्याला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्यासह परिसरातील भाविक उपस्थित होते. धार्मिक विधींनंतर महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. समस्त कामठवाडी ग्रामस्थांनी या सोहळ्याचे नियोजन केले होते.

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