Kanakagiri Sambhaji Maharaj Memorial : कणकगिरीत थोरले संभाजी महाराजांच्या समाधीवर उभारली ४०० किलोची मेघडंबरी; पुण्यातील शिवप्रेमींचा ‘गनिमी काव्या’ने यशस्वी उपक्रम

पुणे : स्वराज्यासाठी बलिदान देणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले बंधू छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या कर्नाटकातील कणकगिरी येथील समाधीवर ४०० किलो वजनाची पंचधातूची मेघडंबरी उभारण्यात आली आहे. धर्मवीर शिवसेना आध्यात्मिक सेनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. गौरव घोडे आणि श्री स्वामी ॐ मल्हारी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी 'गनिमी काव्या'च्या धर्तीवर रातोरात कर्नाटक गाठून हा ऐतिहासिक उपक्रम पूर्ण केला..कणकगिरी येथील थोरले संभाजी महाराजांच्या स्मृतीस्थळाकडे प्रदीर्घ काळापासून दुर्लक्ष झाल्याने त्याची मोठी दुरवस्था झाली होती. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या पवित्र स्थळाला थडग्याचे स्वरूप आले होते. समाधीचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण व्हावे आणि तिचे पावित्र्य जपले जावे, यासाठी कोणताही गाजावाजा न करता शिवप्रेमींनी तब्बल सहा लाख रुपये खर्च करून ही मेघडंबरी उभारली..अफजल खानाच्या कर्नाटक मोहिमेदरम्यान थोरले संभाजी महाराज यांचा कणकगिरी येथे दगाफटक्याने मृत्यू झाला होता. त्यांच्या या उपेक्षित स्मृतीस्थळाचे जतन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी हा पुढाकार घेतला. कर्नाटकातील ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धनाची डॉ. घोडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची ही दुसरी मोहीम आहे. यापूर्वी त्यांनी कर्नाटकातील शहाजी महाराजांच्या समाधीवरही मेघडंबरी उभारली होती..शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि स्वराज्यसंकल्पक शहाजी महाराज यांचा इतिहास हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा ठेवा आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधून दोन्ही स्थळांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी डॉ. गौरव घोडे यांनी केली आहे..या उपक्रमासाठी डॉ. गौरव घोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री स्वामी ॐ मल्हारी प्रतिष्ठानचे गुरुदत्त शेळके, प्रदीप तिकोणे, श्रीकांत रेणके, अविनाश पवार, सुनील ढवळे, आदर्श कांबळे आदींसह अनेक कार्यकर्ते आणि भक्तगणांनी मोलाचे सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.