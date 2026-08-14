पुणे

कांचीपुरम साडी सेलला प्रतिसाद

कांचीपुरम साडी सेलला प्रतिसाद
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कांचीपुरम साडी सेलला
साताऱ्यात प्रतिसाद
सातारा, ता. १४ : येथील ‘द फर्न रेसिडन्सी’ येथे कांचीपुरम साडी सेल सुरू झाला आहे. या सेलला प्रातिसाद मिळत आहे. उत्तम सूत, रंग, क्लासी लुक असणाऱ्या कांचीपुरम साड्या व कांचीपुरम एक्सक्लुझिव्ह रिअल जरीवर्क साड्या या सेलमध्ये उपलब्ध आहेत. अस्सल कांचीपुरम साड्यांच्या व्हरायटी आता ''द फर्न रेसिडन्सी'', गोडोली सर्व्हे नं. ४०/१ व २, पुणे-बंगळूर महामार्ग, सातारामध्ये उपलब्ध आहेत. हे प्रदर्शन व विक्री ता. २३ पर्यंत सकाळी साडेदहा ते रात्री साडेआठ या वेळेत सर्वांसाठी खुले आहे. तुमच्या सणासुदीच्या साडी खरेदीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी सेलला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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सातारा : सेलमध्ये साडी पाहताना महिला.
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