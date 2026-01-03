कंदर-बिटरगाव रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन
कंदर ः येथए बिटरगाव रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन करताना महेश डोंगरे व अन्य.
कंदर, ता. ३ ः जिल्हा नियोजनमधून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी कंदर-बिटरगाव रस्त्याच्या कामासाठी ७५ लाख रुपये मंजूर केले. या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन कंदर येथे मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक महेश डोंगरे पाटील व रामभाऊ महाराज निंबाळकर यांच्या हस्ते झाले. कंदर बिटरगाव रस्त्याची दुरवस्था दोन-तीन वर्षांपासून झाली होती. या रस्त्यावरून आखाती देशांमध्ये केळी निर्यात केली जाते. रस्त्याची दुरवस्था झाली असल्याने नागरिकांकडून वारंवार रस्ता करण्यासाठी मागणी केली जात होती. याची दखल मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक महेश डोंगरे-पाटील यांनी घेऊन या रस्त्याच्या निधीसाठी पाठपुरावा करून निधी मंजूर करून घेतला. यावेळी कंदर ग्रामपंचायतीचे सरपंच मौला साहेब मुलाणी, उपसरपंच सचिन शिंदे, माजी उपसरपंच अमर भांगे, बिटरगावचे सरपंच कुलदीप पाटील, गणपत बसळे, शिवाजी पाटील, संतोष निंबाळकर, हानुमंत खबाले दिलदार मुलाण, माजी संचालक नानासाहेब लोकरे नवनाथ शिंदे, रंगनाथ शिंदे, आदिनाथ चे माजी संचालक भागवत पाटील उपस्थित होते.