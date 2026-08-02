Road Protest: कनेरसर–पूर–पाबळ रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात ग्रामस्थांचे आंदोलन; अपघातानंतर तातडीच्या दुरुस्तीची एकमुखी मागणी

दावडी : कनेरसर–पूर (ता.खेड) ते पाबळ या सुमारे पाच किलोमीटरच्या रस्त्याची अनेक वर्षांपासून दुरवस्था झाली असून, तातडीने दुरुस्ती करावी या मागणीसाठी रविवारी ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. काही दिवसांपूर्वी याच रस्त्यावर झालेल्या अपघातात कीर्तनकार सोपानराव वाघोले यांचा मृत्यू झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर शुक्रवारी झालेल्या अपघातात व्यावसायिक योगेश गावडे हे जखमी झाले असून त्यांच्या वाहनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे..या मार्गावरून पाबळहून कनेरसर एमआयडीसीकडे मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, दुग्ध व्यवसायिक, भाविक तसेच वाहनचालकांना दररोज मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..जिल्हा परिषद गटनेते ॲड. विजयसिंह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजविणे, संपूर्ण रस्त्याचे डांबरीकरण करणे आणि सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली..यावेळी शिंदे म्हणाले, “रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने तातडीने रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करावे. अन्यथा ग्रामस्थांच्या सहभागातून अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”.आंदोलनात सरपंच एकनाथ राऊत, पोलीस पाटील शंकर राऊत, संजय राऊत, संदीप राऊत, मिलिंद राऊत, विलास राऊत, संतोष मैत्रे, दिगंबर गायकवाड, तुषार राऊत, योगेश गावडे, चंद्रकांत गावडे यांच्यासह ग्रामस्थ, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले..कनेरसर–पूर–पाबळ मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वारंवार अपघात होत असून अनेक वाहनांचे नुकसान होत आहे. कीर्तनकार सोपानराव वाघोले यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर तसेच योगेश गावडे यांच्या अपघातानंतर ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. भविष्यात आणखी जीवितहानी टाळण्यासाठी रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी एकमुखी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.