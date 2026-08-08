पुणे

कान्हवडीत बिबट्यांकडून दोन बकऱ्यांचा फडशा

कान्हवडीत बिबट्यांकडून दोन बकऱ्यांचा फडशा
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उत्रौली, ता. ८ : कान्हवडी (ता. खंडाळा) येथील नारायण काशिनाथ मरगजे यांच्या दोन बकऱ्यांचा तीन बिबट्यांनी फडशा पाडला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ८) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली.
नारायण मरगजे डोंगराशेजारील रानात दोन बकऱ्या चारत असताना तीन बिबट्यांनी बकऱ्यांवर हल्ला केला. त्यांनी दोन बकऱ्या ओढत जंगलात नेल्या व फस्त केल्या. बकऱ्यांचा मरगजे आणि ग्रामस्थांनी शोध घेतला. त्यावेळी त्यातील एक बकरी अर्धवट अवस्थेत खाल्लेली निदर्शनास आली. साधारणतः ५० हजार किमतीच्या बकऱ्या मारल्या गेल्याने मरगजे यांचे नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, वनखात्यामार्फत पंचनामा करण्यात आला. गेल्या दोन महिन्यांत सातत्याने बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उत्रौली, खानापूर, वडगाव डाळ या परिसरात २०पेक्षा जास्त पाळीव जनावरे बिबट्याच्या हल्ल्यात मारली गेली असल्याने वन विभागाने तातडीने पिंजरा लावावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

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