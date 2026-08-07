पुणे

कान्हूर मेसाईत भरदिवसा घरफोडी; तीन तोळ्यांचे दागिने लंपास

कान्हूर मेसाईत भरदिवसा घरफोडी; तीन तोळ्यांचे दागिने लंपास
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पाबळ, ता. ७ : कान्हूर मेसाई (ता. शिरूर) येथील गारकोलवाडीत भरदिवसा घरफोडी करून चोरट्यांनी तीन तोळे सोने आणि १० हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून शिक्रापूर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याप्रकरणी चांगुणाबाई कचरू रुपनर (रा. गारकोलवाडी, कान्हूर मेसाई, ता. शिरूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गारकोलवाडी येथील कचरू रुपनर आणि चांगुणाबाई रुपनर घराला कुलूप लावून बाहेर गेले होते. दुपारी बाराच्या सुमारास कचरू घरी परतले असता, त्यांना दरवाजाचे कुलूप तुटलेले दिसले. चोरट्यांनी कपाटातील साहित्य अस्ताव्यस्त फेकून सुमारे तीन तोळे सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरली. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक धनंजय थेऊरकर करीत आहेत.

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