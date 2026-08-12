नवनाथ देवस्थान ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी सुरेश फडतरे

गराडे, ता. ११ : बोपगाव (ता. पुरंदर) येथील जागृत देवस्थान श्री कानिफनाथ गडावरील श्री नवनाथ देवस्थान पंच कमिटी ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी सुरेश फडतरे यांची निवड झाली आहे. तर सचिवपदी महादेव फडतरे यांची आणि खजिनदारपदी सोनबा फडतरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
श्री नवनाथ देवस्थान पंच कमिटी ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्यामुळे या निवडी विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आल्या. सदर विश्वस्त मंडळाची पदाधिकारी कार्यकारिणी मुदत ही तीन वर्षासाठी आहे.
विश्वस्त मंडळ पदाधिकारी कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे- अध्यक्ष : सुरेश फडतरे, उपाध्यक्ष : दीपक फडतरे, सचिव : महादेव फडतरे, खजिनदार : सोनबा फडतरे, विश्वस्त : ज्ञानोबा फडतरे, जयवंत फडतरे, नागेश फडतरे, शिवाजी जगदाळे, प्रकाश (भाऊ) फडतरे, प्रकाश (आप्पा) फडतरे, नितीन फडतरे, मंगेश फडतरे, रमेश फडतरे.
श्री क्षेत्र कानिफनाथ गड हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे. भाविकांच्या सोई सुविधेसाठी व देवस्थानच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहणार असल्याचे नूतन अध्यक्ष सुरेश फडतरे, सचिव महादेव फडतरे व खजिनदार सोनबा फडतरे यांनी सांगितले.
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