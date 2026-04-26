Kanse Temple Rituals : कानसे गावात श्री काळभैरवनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार, प्राणप्रतिष्ठा व कलशारोहण सोहळा; कीर्तन, हरिनाम, महाप्रसादासह पंचक्रोशीचा उत्साह

घोडेगाव : कानसे (ता. आंबेगाव) येथील ग्रामदैवत श्रीकाळभैरवनाथ आणि हनुमानजींच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, मंदिराच्या कलशारोहण आणि जीर्णोद्धार सोहळा निमित्त २९ एप्रिल ते ३ मे दरम्यान विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे..रोज सायंकाळी सात ते नऊ दरम्यान हरीनाम कीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हभप पुंडलिक महाराज देहूकर (देहू), हभप योगी दत्तनाथ महाराज (सिद्धखेड, धुळे), हभप पोपट महाराज पाटील (कासारखेडा), हभप संजय महाराज धोंगडे (नाशिक) आणि हभप एकनाथ महाराज शास्त्री (परभणी) यांचे कीर्तन होणार आहे. शुक्रवारी १ मे रोजी सकाळी ९ ते १२ दरम्यान श्रीकाळभैरवनाथ आणि हनुमानजींच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, कलशारोहण आणि मंदिराचा जीर्णोद्धार बालयोगी महंत गणेश नाथ महाराज (भीमाशंकर), १०८ स्वामी परमेश्वर यतीजी महाराज (पुणे) यांच्या हस्ते आणि शारदा प्रबोधिनीचे संस्थापक हभप पांडुरंग महाराज येवले यांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व धार्मिक विधी तामिळनाडूचे पं. सुब्रह्मण्यम् शास्त्री यांच्या हस्ते पार पाडणार आहेत. या सोहळ्यादरम्यान रात्री नऊ वाजता मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात येणार आहे..पाच दिवसांच्या कालावधीत दररोज दुपारी व रात्री महाप्रसाद, हरिपाठ, हरिजागर, होमहवन, कीर्तन यासारखे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. पाच दिवस चालणारा हा सोहळा यशस्वी होण्यासाठी श्रीकाळभैरवनाथ व इतर देवस्थान ट्रस्ट, श्रीकाळभैरवनाथ धर्मदाय संस्था, श्रीकाळभैरवनाथ ग्रामविकास मंडळ, कानसे ग्रामपंचायत, तसेच वाड्या-वस्त्यांतील मंडळांसह गाव आणि पंचक्रोशीतील तरूण कार्यकर्ते, महिला वर्ग आणि अबाल-वृद्ध अथक परिश्रम घेत आहेत.