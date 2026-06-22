पुणे

करंजे भूखंडधारक पालिका भेट

करंजे भूखंडधारक पालिका भेट
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करंजेतील भूखंडांचा पालिकेकडून फेरलिलाव

सातारा, ता. २२ : करंजे येथील पालिकेचे भूखंड न्यायालयीन निकालानुसार ताब्यात घेतले जातील, तसेच सर्व ५८ भूखंडांचा फेरलिलाव केला जाईल, असे आज मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष तसेच उपाध्यक्षांनी भूखंडधारकांना स्पष्ट केले.

करंजे येथील भूखंडधारकांनी आज पालिकेत मुख्याधिकारी विनोद जळक, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते तसेच उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय बनकर यांची भेट घेतली. यावेळी भूखंडधारकांनी पालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मत मांडले. भूखंडधारकांची मते जाणून घेतल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि योग्यरीतीने राबविण्यात येणार असून, त्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. याच अनुषंगाने पदाधिकाऱ्यांनी तुमच्या मागणीच्या अनुषंगाने दोन्ही नेत्यांशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासनही दिले.
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