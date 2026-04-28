कऱ्हाड फुटपाथवर सांडपाणी

बसस्थानकातील
सांडपाणी फुटपाथवर
कऱ्हाड ः बसस्थानक परिसरात स्वच्छतेच्या समस्या गंभीर असतानाच बसस्थानकाच्या भिंतींपलीकडून फुटपाथवर सांडपाणी वाहत आहे. त्याचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्या सांडपाण्यामुळे दुर्गंधीही पसरली आहे. त्यामुळे प्रवासी, दुकानदार, रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. बसस्थानकात दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची ये-जा असते. मात्र, अस्वच्छ परिस्थितीमुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. फुटपाथवरून चालताना लोकांना नाक मुठीत धरून जावे लागते. सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळी अधिक त्रास जाणवतो.
कऱ्हाड ः बस स्थानकातील फुटपाथवर वाहणारे सांडपाणी.
