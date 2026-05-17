कऱ्हाड शहरातीलखड्डास्वतःबुजवला

‘हॉकर्स’च्या पदाधिकाऱ्यांनी बुजवले खड्डे
कऱ्हाडला पालिकेच्या दुर्लक्षपणामुळे घेतला पुढाकार
कऱ्हाड, ता. १७ ः शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृतिसदनाच्या पाठीमागील बाजूच्या रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. त्यासंदर्भात पालिकेसह नगरसेवकांना कळवूनही ते खड्डे बुजवले गेले नाहीत. त्यामुळे हॉकर्स संघटनेचे जावेद नायकवडी व सहकाऱ्यांनी सिमेंटवर व खडी टाकून तो रस्ता बुजवला. त्यांच्या या उपक्रमाबद्दल नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
यशवंतराव चव्हाण स्मृतिसदनामागील बाजूकडून पोस्टाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यासंदर्भात पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांना कळवले होते. त्याचबरोबर नगरसेवकांनाही कळवले होते. मात्र, त्यानंतरही त्या रस्त्यावरील खड्डे भरण्यात आले नसल्याचे श्री. नायकवडी यांनी सांगितले. पालिकेचे त्या खड्ड्यांकडे दुर्लक्षच झाल्यामुळे वाहनधारक, नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्याचा विचार करून श्री. नायकवडी व त्यांचे सहकारी सलीम पटेल, कृष्णा रणदिवे, श्रीधर मुळे, बबलू इनामदार यांनी संबंधित खड्डा स्वतः सिमेंट, खडी टाकून बुजवला. त्यामुळे वाहनधारकांची सोय झाली. त्यांच्या या उपक्रमाबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
कऱ्हाड ः रस्त्यावरील खड्डा स्वतः सिमेंट, खडी टाकून बुजवताना जावेद नायकवडी व सहकारी.
