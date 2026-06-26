पुणे

कऱ्हाड प्रांताधिकारीम्हेत्रेप्रेस

कऱ्हाड प्रांताधिकारीम्हेत्रेप्रेस
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मतदारांच्या घरूनच अर्ज घेणार भरून

प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे; कऱ्हाडला सहकार्य करण्याचे आवाहन

कऱ्हाड, ता. २६ ः मतदार यादी शुद्धीकरण कार्यक्रमांतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाणार आहेत. त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेऊन त्याची पोहोच घेतली जाणार आहे. त्यासाठी ३० जून ते २९ जुलैदरम्यान ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी मतदारांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन मतदान नोंदणी अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी केले.
मतदान यादी शुद्धीकरण कार्यक्रमांतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक, सहाय्यक मतदान केंद्र अधिकारी यांचे प्रशिक्षण येथे घेण्यात आले. त्यावेळी प्रांताधिकारी म्हेत्रे यांनी ही माहिती दिली. उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, तहसीलदार कल्पना ढवळे, शुभदा शिंदे, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील, पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, मलकापूरचे मुख्याधिकारी कपिल जगताप, रहिमतपूरचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले, निवासी नायब तहसीलदार बाबूराव राठोड, नायब तहसीलदार महेश उभारे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी विभूते उपस्थित होते.
प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे म्हणाले, ‘‘केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. पाच ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्या यादीवर पाच ऑगस्ट ते चार सप्टेंबर दरम्यान हरकती घेता येतील. तीन ऑक्टोबरपर्यंत हरकती निकाली काढण्यात येतील आणि सात ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल.’’
दरम्यान, एक ऑक्टोबर २०२६ रोजी ज्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण असेल त्यांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करता येणार आहे. संबंधितांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून नावे मतदार यादीत समाविष्ट करावी, असेही श्री. म्हेत्रे यांनी सांगितले.
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कऱ्हाड ः मतदार यादीसंदर्भातील प्रशिक्षण कार्यक्रमात बोलताना अतुल म्हेत्रे. समोर उपस्थित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी.
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