कारहुणवी हा कृतज्ञतेचा सण, बैलांना त्रास देण्याचा नव्हे
बैलांची शिंगे तासू नका, रासायनिक रंग टाळा : ॲनिमल राहत संस्थेचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २६ : शेतकऱ्यांच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या बैलांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा कारहुणवी हा सण पारंपरिक उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र, या उत्सवादरम्यान बैलांना आकर्षक दिसण्यासाठी त्यांची शिंगे तासणे, शरीरावर रासायनिक रंग लावणे, तसेच डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजात तासन्तास उभे ठेवणे अशा प्रकारांमुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे कारहुणवी साजरी करताना बैलांचा सन्मान राखत त्यांना कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन ॲनिमल राहत संस्थेने केले आहे.
अलीकडील काळात बैलांच्या सजावटीसाठी रासायनिक रंगांचा वापर, शिंगे तासणे आणि मोठ्या आवाजातील मिरवणुकांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढल्याने अनेक जनावरांना डोळे, त्वचा आणि शिंगांशी संबंधित आजारांचा सामना करावा लागत आहे. डोळ्यांतून सतत पाणी येणे, त्वचेचे विकार तसेच शिंगांवरील जखमा यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, असे संस्थेने नमूद केले आहे. शिंगे तासण्याऐवजी रंगीत रिबिनींचा वापर करा. रासायनिक रंगांऐवजी नैसर्गिक फुले वापरून सजावट करावी. डीजेच्या मोठ्या आवाजापासून बैलांना दूर ठेवा. त्यांना जबरदस्तीने नाचवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच शांत वातावरणात उत्सव साजरा करून बैलांना पुरेसा आराम, चारा व पाणी उपलब्ध करून द्यावे. वेसणऐवजी म्होरकीचा वापर करावा, दोन दाव्यांऐवजी एकच दाव वापरावा आणि बैलांसह इतर जनावरांना नियमित खरारा करावा, असेही संस्थेने सुचविले आहे.
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संस्थेतर्फे सोलापूर व पंढरपूर परिसरात जनावरांच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी शेतकऱ्यांना बैलांची तपासणी व मोफत उपचाराची सुविधाही उपलब्ध आहे. कारहुणवी हा सण बैलांचा गौरव करण्यासाठी आणि त्यांच्या परिश्रमांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आहे. हा दिवस त्यांना वेदना देण्याचा नव्हे. त्यामुळे प्रत्येक बैलमालकाने हा सण संवेदनशीलतेने साजरा करून जनावरांच्या कल्याणाला प्राधान्य द्यावे.
- डॉ. आकाश जाधव, पशुवैद्यकीय अधिकारी, ॲनिमल राहत
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