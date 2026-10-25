Karjat Tree Felling: कर्जत तालुक्यातील वृक्षतोडीचा भीमाशंकर अभयारण्याशी संबंध नाही;वनपरिक्षेत्र अधिकारी रणजित जाधव यांची माहिती

भीमाशंकर: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात पाली तर्फे कोतवाल, खलाटी आणि साई डोंगर परिसरात प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून पर्यावरण क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे. या वृक्षतोडीचा संदर्भ भीमाशंकर अभयारण्याशी जोडला जात असल्याने याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, कर्जत तालुक्यातील संबंधित वृक्षतोडीचा भीमाशंकर अभयारण्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण भीमाशंकर अभयारण्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रणजित जाधव यांनी दिले आहे..प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वृक्षतोड, वनसंपदा आणि पर्यावरणावरील संभाव्य परिणाम याबाबत चर्चा होत आहे. विकास प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाचे संरक्षण, वृक्षसंपदेचे संवर्धन आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे रक्षण या बाबींना महत्त्व देणे आवश्यक आहे. मात्र, एखाद्या प्रकल्पासंदर्भात माहिती देताना त्याचे नेमके भौगोलिक स्थान आणि संबंधित वनक्षेत्र यांची अचूक माहिती असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..भीमाशंकर अभयारण्य हे जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या अभयारण्याचा संदर्भ कोणत्याही वृक्षतोडीच्या प्रकरणाशी जोडताना वस्तुस्थितीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. चुकीच्या संदर्भामुळे भीमाशंकर परिसराची प्रतिमा मलिन होऊ नये, तसेच नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नयेत, यासाठी अधिकृत माहितीच्या आधारेच वृत्तांकन करावे, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी रणजित जाधव यांनी केले आहे..पर्यावरण संवर्धन महत्त्वाचेच !वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत चर्चा करताना संबंधित प्रकल्पाचे ठिकाण, वनक्षेत्राची हद्द, वनविभागाची अधिकृत भूमिका आणि पर्यावरणविषयक बाबी यांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याबरोबरच वस्तुस्थितीवर आधारित माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्प आणि भीमाशंकर अभयारण्य यांचा संबंध जोडताना अधिकृत माहितीची खातरजमा करावी, असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रणजित जाधव यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.