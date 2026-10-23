करमाळ्यात शिक्षक मतदारसंघात ८९.२१ टक्के मतदान पदवीधर मतदारसंघात ६३.३९ टक्के मतदान; निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले

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करमाळा : शिक्षक व पदवीधर मतदार संघासाठी मतदानाला एकत्र निघालेले विद्या विकास मंडळाचे सचिव विलासराव घुमरे, युवा नेते दिग्विजय बागल व यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाचे प्राध्यापक.
लोगो : करमाळा तालुका
मतदारांना केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ
शिक्षकसाठी ८९.२१, तर पदवीधरसाठी ६३.३९ टक्के मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. २३ : शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी करमाळा तालुक्यात शांततेत मतदान झाले. शिक्षक मतदारसंघात ८९.२१ टक्के, तर पदवीधर मतदारसंघात ६३.३९ टक्के मतदानाची नोंद झाली. तालुक्यातील आठ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडली.
निवडणुकीच्या निमित्ताने तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. भाजप-महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासह त्यांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांची दिवसभर धावपळ सुरू होती. मतदारांना विविध प्रकारची आमिषे दाखविल्याची चर्चाही रंगली.
शिक्षक मतदारसंघात तुलनेने उत्स्फूर्त मतदान झाले. एकूण १,३९० मतदारांपैकी १,२४० शिक्षकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. पदवीधर मतदारसंघात मात्र मतदानाचा टक्का कमी राहिला. एकूण ४,८७४ मतदारांपैकी ३,०४१ मतदारांनी मतदान केले. करमाळा शहरातील महात्मा गांधी विद्यालयातील मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या अधिक असल्याने परिसरात सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची दिवसभर गर्दी होती.
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