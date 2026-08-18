पुणे

भरती गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’चे छापेसत्र

भरती गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’चे छापेसत्र
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बंगळूर, ता. १८ : कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (केपीएससी) भरती गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) बंगळूर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आज कर्नाटक आणि गुजरातमधील अहमदाबाद अशा एकूण २१ ठिकाणी मोठी छापे घातले. बंगळूर, हासन, चित्रदुर्ग, दावणगिरी, रायचूर, कारवार, गुलबर्गा, बेळगाव यांसह गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एकाचवेळी ही कारवाई केल्याची माहिती ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

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