पुणे

संडाळा - खंडाळ्याच्या पश्चिम भागात पाणी टंचाई - पेरण्या ही रखडल्या .

संडाळा - खंडाळ्याच्या पश्चिम भागात पाणी टंचाई - पेरण्या ही रखडल्या .
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कर्नवडीत
टँकरने पाणी
खंडाळा : माॅन्‍सून लांबणीवर पडल्यामुळे तालुक्यात टंचाईस्‍थिती भेडसावत आहे. विहिरींनी तळ गाठला आहे. तालुक्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भाटघर व वीर धरणात पाण्याचा साठा आटला असून, भाटघर धरणात टक्के केवळ सहा टक्के पाणीसाठा सध्या उपलब्ध आहे. तालुक्याच्या पश्चिम भागात लवकरच टँकर सुरू करावे लागण्‍यासारखी स्‍थिती असून, सध्या कर्नवडी येथे टँकर सुरू आहे.
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